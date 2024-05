Cimiteri di Vibo e frazioni, cambiano gli orari di apertura: ecco i nuovi in vigore dal 27 maggio

Nuovi orari di apertura per i sette cimiteri che si trovano nel territorio comunale di Vibo Valentia. Il provvedimento, firmato dai responsabili comunali, entrerà in vigore a partire da lunedì 27 maggio e riguarda i campisanti di Vibo e frazioni (Piscopio, Longobardi, Bivona, Vena Superiore, Vena Inferiore e Triparni).

Si allunga l’orario di visita ai defunti nella città capoluogo, in settimana fino alle ore 18 e nel weekend fino alle 17:30. Negli altri cimiteri invece, quasi ovunque sono previste esclusivamente aperture mattutine o comunque per mezza giornata. A Vena Superiore e Vena Inferiore le visite si accorciano: non si chiude più alle 14, ma alle 12:30. Di seguito gli orari completi.