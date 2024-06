Parghelia aderisce alla “Festa europea della musica”: quattro giorni di eventi in tutto il Comune

La maratona, occasione di sviluppo culturale, si terrà dal 20 al 23 giugno e coinvolgerà gruppi, bande e scuole di musica che si esibiranno gratuitamente in varie location del territorio

L’abitato di Parghelia

Il Comune di Parghelia aderisce ufficialmente al circuito nazionale della “Festa europea della musica”, nata in Francia nel 1982 ed ora diffusa in molti Stati dell’Unione. Con una delibera unanime del Consiglio comunale di settimana scorsa, l’ente promuove un’importante iniziativa culturale che coinvolgerà l’intera comunità. La maratona musicale, che si svolgerà nei giorni 20, 21, 22 e 23 giugno, si terrà presso vari luoghi del territorio comunale, messi a disposizione gratuitamente per ospitare gruppi, bande e scuole di musica che vorranno esibirsi. La manifestazione sarà ad ingresso gratuito e aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, con l’obiettivo di promuovere la musica e la cultura locale.

Il Comune si riserva il diritto di selezionare i gruppi e gli artisti partecipanti, al fine di garantire un programma vario e di qualità. I competenti uffici comunali hanno ora l’incarico di definire nel dettaglio il programma delle iniziative, nonché di predisporre gli atti necessari per coprire gli oneri Siae, le spese di pubblicità e di rimborso per i gruppi musicali. Con questa iniziativa, il Comune di Parghelia si impegna a promuovere la musica e valorizzare il talento locale, creando un importante momento di aggregazione e sviluppo culturale per l’intera comunità.