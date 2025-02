Parghelia, il Comune approva il Documento unico di programmazione 2025-2027: ecco le linee guida per il futuro del paese

Il Comune di Parghelia ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027, delineando una serie di interventi chiave per lo sviluppo del paese. Il Dup, strumento essenziale per la pianificazione strategica e operativa dell’Ente, prevede interventi di riqualificazione e ammodernamento: in particolare, l’attenzione è rivolta alla frazione di Fitili, con interventi specifici per migliorarne l’attrattiva e la qualità della vita; Infrastrutture e viabilità: completamento della Sp n. 19, un’arteria vitale per la connessione del territorio, con una compensazione tra la Provincia e Comune per la realizzazione di questo progetto. I lavori contenuti nel Dup e già finanziati nel Piano triennale 2025-2027 sono:

Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria piazza Europa: un intervento cruciale per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, con un investimento di 1,1 milioni di euro;

piazza Europa: un intervento cruciale per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, con un investimento di 1,1 milioni di euro; Interventi al Museo della memoria di Parghelia: valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Comune, con un finanziamento di 5.903.829,36 euro. Questi interventi includono il rilancio del Centro studi, la riapertura della Sala paleontologica e l’apertura del Museo della memoria;

di Parghelia: valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Comune, con un finanziamento di 5.903.829,36 euro. Questi interventi includono il rilancio del Centro studi, la riapertura della Sala paleontologica e l’apertura del Museo della memoria; Efficientamento energetico del parcheggio La Grazia : installazione di un impianto fotovoltaico per ridurre i consumi energetici e promuovere la sostenibilità ambientale, con un investimento di 727.384,42 euro;

: installazione di un impianto fotovoltaico per ridurre i consumi energetici e promuovere la sostenibilità ambientale, con un investimento di 727.384,42 euro; Illuminazione di tratti stradali : realizzazione sull’edificio scolastico, per un importo di 858.422,91 euro;

: realizzazione sull’edificio scolastico, per un importo di 858.422,91 euro; Messa in sicurezza e riqualificazione del territorio comunale adiacente al torrente “Armo” : interventi per contrastare il dissesto idrogeologico, per un importo di 1.084.452,14 euro;

del territorio comunale : interventi per contrastare il dissesto idrogeologico, per un importo di 1.084.452,14 euro; Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza ambienti per l’apprendimento locale mensa scolastica: interventi per un importo di 200mila euro.

Ulteriori interventi significativi contenuti nel Documento unico di programmazione 2025-2027 riguardano altri settori cruciali per Parghelia come il Turismo: potenziamento delle aree di sosta e di parcheggio nelle zone mare, realizzazione di un progetto per ampliare il parcheggio “La Grazia”, con un finanziamento di 400mila euro; per la Tutela del territorio e dell’ambiente è stata programmata la riqualificazione della spiaggia di Michelino; per i Servizi cimiteriali poi è stata disposta l’acquisizione di nuovi spazi per soddisfare la carenza di sepolture.

Il Comune intende finanziare questi interventi attraverso diverse fonti, tra cui tributi e tariffe dei servizi pubblici; recupero dell’evasione fiscale; risorse straordinarie e in conto capitale; ricorso all’indebitamento (con un limite massimo di 300mila euro per l’ampliamento del cimitero); utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.