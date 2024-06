«La strada chiusa è un disastro»: imprenditori disperati per l’isolamento delle Serre Vibonesi. Focus a Dentro la Notizia

Strada interdetta ai mezzi pesanti, nelle Serre Vibonesi è allarme. La chiusura dell’arteria di collegamento sta causando seri problemi economici alle aziende del territorio.

«È un disastro. Uno dei pochissimi vantaggi che avevamo era un accesso veloce al Porto di Gioia Tauro». È quanto sostiene l’imprenditore Francesco Tassone della Personal Factory Spa, che denuncia i disagi causati della chiusura della strada. E con la stagione estiva che sta entrando nel vivo e l’arrivo di turisti la situazione è destinata solo a peggiorare.

«Tutte le altre arterie con il passare degli anni sono state chiuse e questa era rimasta l’unica via per arrivare nella nostra zona – continua Tassone -. Ci parlano di sviluppo delle aree interne ma ci rendono impossibile fisicamente di poter lavorare con questi problemi logistici. Se la merce non può arrivare e non può partire l’attività industriale non può esistere. Se non ci comunicano i tempi è impossibile programmare nuovi investimenti».

Ciò verrà analizzato alle 14:30 a Dentro La Notizia, il programma di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri. Collegato in diretta con lo studio, da Fabrizia, l’inviato Tonino Raco: con lui gli ospiti Giampiero Latassa, titolare del gruppo Fabriella, e il sindaco del comune del Vibonese Francesco Fazio.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.