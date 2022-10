Commemorazione dei defunti: nuovi orari per i cimiteri di Vibo Valentia e frazioni

Nuovi orari di apertura e chiusura per i sette cimiteri presenti sul territorio comunale di Vibo Valentia in vista della commemorazione dei defunti. I luoghi sacri rimarranno aperti in modo continuato dalle ore 8 alle ore 17 del pomeriggio. Il nuovo orario entrerà in vigore a partire da domenica prossima, 30 ottobre 2022, e terminerà mercoledì 2 novembre 2022. Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente di Palazzo Luigi Razza Adriana Teti e riguarda – come anticipato – i cimiteri di Vibo Valentia e delle sue frazioni: vale a dire quelli di Piscopio, Longobardi, Bivona, Vena Superiore, Vena Inferiore e Triparni.