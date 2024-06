Da Cessaniti all’esordio a Euro 2024, Calzona con la sua Slovacchia sfida il Belgio dell’altro calabrese Tedesco

Euro 2024 è giunto alla quarta giornata di partite. Oggi pomeriggio in campo il gruppo E: alle ore 18.00 Romania – Ucraina, mentre alle ore 21, al Deutsche Bank Park-Waldstadion di Francoforte il match tra Belgio e Slovacchia. Sfida affidata al fischietto del turco Meler. Quella di Francoforte sarà anche una sfida che metterà di fronte due allenatori calabresi: Domenico Tedesco da Bocchigliero, tecnico dei Diavoli rossi e Francesco Calzona da Cessaniti, sulla panchina slovacca.

La Slovacchia del vibonese Francesco Calzona parteciperà per la terza volta consecutiva alle fasi finali del campionato europeo. Il cammino che ha portato fino a Euro 2024 i ragazzi guidati dal tecnico di Cessaniti è stato impressionante: due sole sconfitte (entrambe con il Portogallo) a fronte delle sette vittorie e un solo pari.

In casa slovacca a caricare le ore che precedono il match ci ha pensato l’ex attaccante del Napoli Marek Hamsik, che in un’intervista rilasciata a Repubblica ha parlato dell’allenatore originario di Vibo e del suo staff tutto italiano: «Francesco Calzona è il nostro bravissimo ct e del team per gli Europei fanno parte pure il suo vice Simone Bonomi, il preparatore atletico Alessandro Bulfoni, il match analist Marco Brini, il collaboratore tecnico Gianluca Segarelli e il technical staff manager Giovanni Paolo De Matteis. Due anni fa la federazione era alla ricerca di un nuovo allenatore e io mi sono limitato a dare un consiglio. Sono contento che mi abbiano ascoltato e che le cose vadano bene. Al gruppo mi sono unito anche io e do una mano, sono qui per imparare». Leggi l’articolo completo su LaC News24