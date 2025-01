Luci d’arte e tradizione, a Cessaniti tutta la magia (e la storia) delle luminarie

Luci d’arte e tradizione… aspettando la Befana a Palazzo Cefalà. Così Cessaniti si prepara a salutare le festività legate al Natale con un evento, promosso il 5 gennaio, in uno dei palazzi storici del paese (inizio alle 17.30). L’iniziativa è frutto della sinergica collaborazione tra l’associazione Luminarie Calabria, la Panta rei e Fai giovani, delegazione Vibo Valentia. L’appuntamento punta ad accendere i riflettori su un patrimonio storico artistico di non poco conto. Le luminarie sono espressione infatti testimonianza di arte popolare e al contempo esempio della creatività e dell’ingegnosità delle comunità locali. Palazzo Cefalà è al centro di questo progetto poiché proprio il sito ospiterà il nascente Museo.

L’evento a Cessaniti

A spiegare i dettagli dell’evento, il Fai Giovani che ha evidenziato: «Palazzo Cefalà, elegante edificio in stile Liberty di Cessaniti e già protagonista di passate Giornate Fai, riapre il suo portone nella nuova veste di Museo delle luminarie.

In collaborazione con le associazioni Panta rei e Luminarie Calabria – spiegano i membri del sodalizio – abbiamo ideato una speciale apertura del Palazzo, occasione per i nostri visitatori per percorrerne gli spazi allestiti in tema natalizio e di apprezzare il nascente museo delle luminarie in fase di progettazione e realizzazione. Il paese di Cessaniti è infatti produttore di luminarie da decenni e da tempo un folto gruppo di appassionati è già al lavoro per recuperare preziosi reperti da esporre nelle sale del museo».

Non mancheranno, per l’occasione, i simboli delle festività, «un grande albero di Natale proveniente dai boschi di Mongiana, diversi presepi all’interno del cortile e nel frantoio, di tante luci e giochi legati al Natale e dedicati ai nostri visitatori più piccoli. Infine – conclude il Fai giovani – saranno previsti momenti conviviali di assaggi di prodotti tipici locali sempre della tradizione natalizia». L’evento è aperto a tutti «a contribuito libero a partire da 3 euro, con possibilità di iscrizione al Fai e rinnovo tessera in loco».