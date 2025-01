Strade provinciali, continua il tour del presidente L’Andolina: a Cessaniti focus sui collegamenti con le frazioni

Continua il tour ricognitivo avviato dal presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, lungo la rete viaria provinciale che collega i 50 comuni del Vibonese. Delle ricognizioni sul campo, con lo scopo di rendersi conto in prima persona delle criticità insite ai territori e affrontarle al meglio incontrandosi e confrontandosi con i primi cittadini e gli amministratori comunali. «Aspettavamo questo incontro per delineare tantissimi aspetti che affliggono la viabilità nel nostro territorio, in particolar modo per le frazioni di San Marco e San Cono, percorribili da 4 strade provinciali. Oggi, grazie al presidente L’Andolina e a un emendamento dell’onorevole Mangialavori, sono stati avviati i lavori della SP 84 “Cessaniti-San Marco”, da parte dell’amministrazione provinciale», ha affermato il sindaco di Cessaniti, Enrico Sorrentino, a margine del sopralluogo effettuato assieme al presidente della Provincia di Vibo.

«È stato redatto un consistente programma che vedrà eseguiti, da qui ai prossimi anni, interventi su tutte le arterie provinciali che collegano queste frazioni, non trascurando – ha evidenziato il sindaco Sorrentino – le altre strade principali del nostro territorio dove verranno eseguiti diversi lavori. Assieme al presidente si è discusso della “San Cono-Potenzoni” da moltissimi anni chiusa al transito, al fine di avviare una programmazione. Augurandomi che tutto ciò possa essere fatto nel più breve tempo possibile, come primo cittadino – ha infine asserito Sorrentino – mi preme ringraziare il presidente L’Andolina, l’Amministrazione provinciale e i tecnici provinciali per il sopralluogo effettuato nel territorio della nostra Cessaniti».

Al termine della ricognizione, L’Andolina, definendo «significativa e intensa l’attenzione prestata sulle strade provinciali di Cessaniti», ha quindi analizzato assieme a Sorrentino il report redatto dai tecnici dal settore Viabilità della Provincia, guidato dall’ingegnere Maria Giovanna Conocchiella. Ecco di seguito, in sintesi, la situazione che – “atti e progetti alla mano” – viene prospettata.

Interventi eseguiti di recente o programmati in precedenza e integralmente confermati dall’attuale presidenza:

-S.P. 82 S.P. Tropea – S.S. 18 – Cessaniti – Inn. S.S. 522 di Tropea, D.M. 49/2018, I annualità 2022, lavori eseguiti, € 90mila

-S.P. n. 80 Inn. S.S. 522 di Tropea – Paradisoni – Pannaconi – Cessaniti con direzione per Mantineo, D.M. 49/2018, annualità 2022, lavori ultimati, € 150mila

– S.P. 84, Stazione FF.SS. di Zambrone-Zambrone-Potenzoni-S.Cono-Favelloni con dir. per S.Marco-Cessaniti, D.M. 49/2018, annualità 2023, in esecuzione, € 300mila

– S.P. n. 80 Inn. S.S. 522 di Tropea – Paradisoni – Pannaconi – Cessaniti con direzione per Mantineo, D.M. 49/2018, annualità 2023, lavori ultimati, € 200mila

-S.P. 82 S.P. Tropea – S.S. 18 – Cessaniti – Inn. S.S. 522 di Tropea, D.M. 123/2020, annualità 2024, lavori in esecuzione, € 100mila

– S.P. 84, Stazione FF.SS.di Zambrone-Zambrone-Potenzoni-S.Cono-Favelloni con dir. per S.Marco-Cessaniti, D.M. 123/2020, annualità 2024, lavori in fase di consegna, € 80mila

-S.P. 82 S.P. Tropea – S.S. 18 – Cessaniti – Inn. S.S. 522 di Tropea, D.M. 141/2022, I annualità 2026, € 250mila

Interventi programmati dalla presidenza in carica:

– S.P. 84 Cessaniti – San Marco, APQ Ministero – Regione (emendamento Mangialavori), annualità 2024, in esecuzione, € 500mila

-S.P. 82 S.P. Tropea – S.S. 18 – Cessaniti – Inn. S.S. 522 di Tropea, D.M. 43/2024 (emendamento G. Mangialavori), annualità 2024, in gara, € 300mila

-S.P. 26, 27, 52, 74, 86 Coccorino – Madonna del Carmine, (I tr.), S.P. 27 Coccorinello – Madonna del Carmine (I tr. – II tr.), S.P. 52 “S.S. 110 – Capistrano – S.P. 74 lungo la vallata del fiume Marepotamo – S.S. 182 (km. 30 + 400) alla Contrada terzeria – S.P. 86 Mesiano – Papaglionti – Zungri – Inn. Prov. le Cessaniti – San Marco, APQ Ministero – Regione (emendamento G. Mangialavori), annualità 2025, € 400mila

S.P. 86 – 87 – S.P. 86 Mesiano – Papaglionti – Zungri – Inn. Prov.le Cessaniti – San Marco – S.P. 87 San Marco – San Cono – Briatico – Inn. ex S.S. 522 di Tropea, D.M. 101/2022, annualità 2026, € 400mila

– S.P. 84, Stazione FF.SS.di Zambrone-Zambrone-Potenzoni-S.Cono-Favelloni con dir. per S.Marco-Cessaniti, D.M. 43/2024 (emendamento G. Mangialavori), annualità 2026, € 700mila