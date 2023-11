Maestrale-Carthago: lascia il carcere Rocco Ascone

Lascia il carcere di Palmi dopo sei mesi di reclusione, Rocco Ascone, 23 anni, di Limbadi, coinvolto nell’inchiesta Maestrale Carthago. Il gip distrettuale di Catanzaro, in accoglimento di un’istanza presentata dagli avvocati Luigi Luppino del Foro di Palmi e Antonio Caruso del Foro di Vibo Valentia, ha sostituito la misura carceraria con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Rocco Ascone era stato arrestato il 10 maggio scorso, per reati in materia di armi. Rocco Ascone è figlio di Salvatore Ascone, il narcotrafficante ritenuto vicino al clan Mancuso attualmente in carcere in quanto accusato della scomparsa e dell’omicidio di Maria Chindamo.

