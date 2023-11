Tragico incidente nel Reggino, un morto sulla statale 106

Un tragico incidente è avvenuto lungo la strada statale 106 “Jonica” nel territorio di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli, nell’impatto una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita. Disagi per la circolazione stradale. Sul posto 118, Anas e forze dell’ordine.

