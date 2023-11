Incidente nel Reggino, un morto a seguito dello scontro tra due auto

Un pensionato di 76 anni, Giuseppe Russo, è deceduto nel corso di un incidente stradale avvenuto nella mattinata nei pressi di Rizziconi. Russo, che conduceva una Fiat Panda, ha perso la vita nell’impatto con una Peugeot 206 guidata da una donna di 43 anni, rimasta ferita. Nell’incidente ha riportato traumi anche la moglie di Giuseppe Russo. Entrambe le donne sono state ricoverate al pronto soccorso del vicino ospedale di Polistena per le ferite riportate. Sono in corse le indagini della Polizia locale per stabilire la dinamica del grave incidente. (Agi)

