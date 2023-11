Pestaggio tra ragazze in pieno centro a Vibo, un telefonino riprende la scena in diretta – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia sono impegnati a verificare il contenuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate in più punti della città al fine di individuare i protagonisti di una violenta rissa avvenuta nei giorni scorsi in pieno centro cittadino, nei pressi del Liceo artistico Domenico Colao. Una violenza inaudita che si è consumata mentre era in preparazione la marcia sul corso e il raduno in piazza Martiri d’Ungheria contro la violenza sulle donne. E mentre già si preparavano i discorsi che sarebbero riecheggiati dal palco per ricordare la morte di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato, un gruppetto di ragazze discuteva davanti alle scalinate della scuola a una manciata di metri dalla piazza che avrebbe raccolto le parole di condanna. Un diverbio, quindi gli schiaffi, violenti e ripetuti. Due contro una. Qualcuno riprende la scena con il telefonino. L’autore del video posta la storia su Instagram. Il video, prima di essere rimosso, diventa virale. Un pestaggio brutale che avrebbe potuto avere gravi conseguenze fisiche per chi l’ha subito. Lo smartphone riprende un gruppetto di ragazze che discutono con una coetanea, poi vola uno schiaffo, seguito da un altro ancora. All’aggressione si unisce un’altra ragazza che da dietro schiaffeggia la vittima, la quale – nel tentativo di schivare le sberle – cade per terra e per poco non colpisce lo spigolo degli scalini. Le ragazze continuano ad infierire sulla giovane anche quando la vedono stesa a terra. In cima alle scale, un’altra ragazza – seduta per caso sugli scalini – osserva la scena come uno spettatore davanti alla Tv. Neppure l’autore del video interviene, interessato soltanto alla “storia” che subito dopo pubblicherà sui suoi canali social, con tanto di musica rap da sottofondo al pestaggio. Sul video la scritta “Vibo Violenza”. Una vicenda che testimonia come a Vibo Valentia ci sia ancora tanto lavoro da fare per insegnare ai ragazzi la cultura del rispetto. La vittima del pestaggio ha sporto denuncia in Questura.

