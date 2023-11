Vibo, al via le operazioni di sgombero e parziale demolizione della frutteria Mantella

Al via le operazioni di sgombero e demolizione di quel che resta all’esterno della frutteria della famiglia Mantella. L’esercizio commerciale gestito dai familiari di Andrea Mantella – sicario del clan Lo Bianco, poi “scissionista” dalla stessa cosca ed infine collaboratore di giustizia – si trova a Vibo Valentia in piazza delle Erbe, a pochi passi dal mercato coperto e da via Luigi Razza. Sul posto a presiedere alle operazioni ci sono gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Il 12 febbraio 2019 alcune cassette in legno, poste all’esterno della frutteria, erano state date alle fiamme e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco. Dal processo Rinascita Scott si è poi appreso che tale incendio era stato appiccato da alcuni elementi dei clan di Vibo Valentia quale ritorsione e vendetta per la scelta di Andrea Mantella di collaborare con la giustizia. Al momento il traffico veicolare nei pressi della frutteria viene deviato dalla polizia municipale su altre arterie al fine di terminare con le operazioni di demolizione del chiosco gestito in prevalenza dalla madre di Andrea Mantella. L’immobile si presenta in cattivo stato di conservazione ed in parte già crollato all’interno.

