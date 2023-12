Mongiana, lutto cittadino per la scomparsa dell’assessore Giuseppe Condina

Giuseppe Condina

“Perdiamo un grande uomo, ma soprattutto un grande amico. Una persona determinata e tenace, che ha voluto sempre mettere la propria passione incrollabile per la politica a servizio della comunità. Mancherà tantissimo a tutta la comunità”. Così il sindaco di Mongiana, Francesco Angilletta, a margine della scomparsa dell’assessore Giuseppe Condina. “E’ stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi – spiega il primo cittadino – in segno di cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Giuseppe Condina, assessore del Comune di Mongiana”. Pertanto è stata disposta la chiusura degli Uffici Comunali dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00, garantendo comunque i servizi essenziali di Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni atti di morte), servizi cimiteriali e tutti i servizi connessi alle attività urgenti ed indifferibili; l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere esposte sugli edifici pubblici delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale; la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 16:00 alle ore 16:30 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali; la presenza del gonfalone comunale e di una corona floreale dell’amministrazione comunale alle esequie; la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino, durante gli orari delle esequie e l’invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di silenzio. Il sindaco invita inoltre i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore dei cittadini di Mongiana e l’abbraccio dell’intera comunità ai familiari, durante gli orari delle esequie.

