Vibo, il questore emette tre divieti di accesso alle aree urbane e tre daspo

Il questore di Vibo Valentia ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Daspo Willy) nei confronti di tre giovani. I ragazzi, più nel dettaglio, nella giornata del 22 ottobre scorso, si sono resi parte attiva di un episodio di violenza di gruppo creando pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico tra le vie cittadine. I provvedimenti sono stati applicati per la pericolosità manifestata dai tre giovani e per la durata di due anni impongono agli stessi il divieto di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze e nei pubblici esercizi o locali di intrattenimento presenti in diverse vie comunali soprattutto del centro cittadino. Inoltre, il questore ha emesso tre divieti di accedere a manifestazioni sportive (Daspo) per quanto verificatosi in occasione di due distinte partite di calcio tenutesi allo stadio Razza. A seguito della gara di spareggio per la promozione al campionato di serie C1 tra “Cavese – Brindisi”, lo scorso 14 maggio, gli accertamenti svolti da personale della Polizia di Stato hanno consentito di identificare due tifosi brindisini autori dell’accensione di un artificio pirotecnico (torcia bengala) all’interno del settore ospiti. Il gesto ha creato un potenziale pericolo per l’incolumità degli stessi supporters della formazione pugliese. Inoltre, a seguito dell’incontro di calcio tra “Us Vibonese – Città di Acireale”, avvenuto lo scorso 19 novembre, è stato individuato un tifoso dell’Acireale, ritenuto responsabile del lancio di un petardo all’interno dell’area ospiti e che, per mera casualità, non ha arrecato più grave danno ai numerosi supporters presenti in quell’area. È stato quindi adottato il provvedimento daspo per la durata di tre anni a carico dei due tifosi del Brindisi e del tifoso della città di Acireale.

