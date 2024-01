Lutto nel settore farmaceutico di Vibo: morto il presidente di Federfarma Massimo De Fina

Lutto nel settore farmaceutico vibonese per la morte improvvisa di Massimo De Fina, 73 anni, presidente provinciale di Federfarma. Il professionista originario di Sant’Onofrio si trovava a Miami con la moglie quando ha avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo. Molto apprezzato nell’ambiente sanitario, De Fina è stato più volte riconfermato alla guida della federazione vibonese, carica che gli era stata conferita nuovamente alle elezioni del marzo dello scorso anno per il triennio 2023-2025; a lui anche la delega per le farmacie rurali. Lascia una moglie e tre figli.

