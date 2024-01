Vigilanza armata negli uffici giudiziari di Vibo, il Tar rigetta il ricorso della Pol Service

Resta alla Rti “Torpedine s.r.l. – Vis s.p.a.”, l’aggiudicazione della gara per l’acquisto dei servizi di vigilanza armata negli uffici giudiziari di Vibo Valentia per il periodo che va dall’1 luglio scorso sino al 30 giugno 2025. La prima sezione del Tar di Catanzaro ha infatti rigettato il ricorso proposto dalla Pol Service srl contro il Ministero della Giustizia e la Procura di Vibo Valentia. Proprio la Procura di Vibo aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ricorso a guardie particolari giurate per la durata di ventiquattro mesi, a decorrere dall’1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2025, per gli uffici giudiziari di Vibo Valentia siti su corso Umberto I e via Lacquari. Alla gara, indetta in data 30 gennaio 2023 mediante procedura aperta, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendevano parte sei operatori economici: il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra: La Torpedine Srl (mandataria) e Vis spa (mandante); Pol Service srl; Europolice srl unipersonale; l’istituto di vigilanza Europol srl; Cosmopol vigilanza Srl; T&R Security Service srl. Alla ricorrente Pol Service srl veniva attribuito lo stesso punteggio complessivo di 99/100 della Rti “Torpedine srl – Vis spa”, ottenendo i due operatori economici stessi punteggi sia per l’offerta economica (30/30) che per l’offerta tecnica (69/70). In applicazione del disciplinare dell’appalto, sulla scorta cioè del criterio della priorità temporale, la Procura di Vibo procedeva, pertanto, su conforme proposta della commissione di gara, ad aggiudicare la gara di appalto al Rti “Torpedine srl – Vis spa”, la cui offerta era pervenuta in data 3 marzo 2023 alle 9:56, prima di quella della Pol service srl, giunta in data 6 marzo 2023 alle 15:44. In data 15 maggio 2023 la difesa della “Pol Service” srl inoltrava istanza alla stazione appaltante di revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria, adducendo violazioni del regolamento che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, l’applicazione del principio del “rilancio dell’offerta” consentendo così agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative. Con nota del 16 maggio 2023 la Procura della Repubblica di Vibo rigettava però la richiesta di annullamento. Per il Tar è rimasto “accertato che sul conto della società Vis spa risulta ufficialmente certificata la sede di via Milite Ignoto a Vibo Valentia e che la Vis spa è componente del Raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario nella qualità di mandante”. Pertanto, i giudici amministrativi hanno “escluso la configurabilità della falsità dichiarativa asseritamente presente nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario Rti controinteressato”. E’ rimasto altresì accertato che a decorrere dall’1 novembre 2018, La Torpedine srl ha una sede secondaria sita nel comune di Caraffa di Catanzaro, località Difesa. Il Tar sottolinea inoltre in sentenza che è il disciplinare di gara a stabilire che “il concorrente che abbia presentato per primo l’offerta sul MePa è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio”. L’operato dell’Amministrazione resistente (Ministero della Giustizia, assistita dall’Avvocatura dello Stato, mentre la Procura non si è costituita in giudizio) non è pertanto – ad avviso del Tar – censurabile e l’aggiudicazione della gara per il servizio di vigilanza armata da parte della Procura della Repubblica di Vibo è da ritenersi corretto.

