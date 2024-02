Rubava finestre da edificio popolare, un arresto a Rosarno

Sei finestre erano già state smontate e caricate su un furgone per essere portate via

I militari della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, in servizio di controllo a Rosarno, hanno sorpreso un uomo del posto mentre asportava delle finestre da un edificio popolare. L’uomo, infatti, è stato sorpreso con sei finestre già smontate e pronte per essere caricate all’interno di un furgone. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto. La magistratura, convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. (Agi)

