Incidente sulla statale 106: morto un 19enne e ferite quattro persone

di Matteo Lauria

Scontro mortale tra Corigliano Rossano e Sibari lungo la statale 106 jonica. A perdere la vita un giovane di 19 anni originario di Crotone. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando due veicoli sono entrati in collisione frontalmente. Il giovane al volante di una delle vetture ha perso la vita sul colpo, mentre quattro persone sono rimaste gravemente ferite. I soccorsi sono stati tempestivi, con i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale che si sono prontamente recati sul luogo dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa delle condizioni in cui si trovavano i veicoli coinvolti nell’incidente. L’auto su cui si trovava la vittima è uscita fuori strada: il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I quattro feriti gravi sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale più vicino, dove sono attualmente ricoverati in condizioni critiche. Si lavora incessantemente per accertare le dinamiche dell’incidente e stabilire le responsabilità. La salma del giovane deceduto è stata trovata a distanza dal luogo dell’impatto. Indagini in corso per comprendere le cause dell’incidente.

