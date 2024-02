Incidente stradale sull’A2: il bilancio è di un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A2 del Mediterraneo avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi dello svincolo per Lamezia Terme-Catanzaro. Una la vettura coinvolta, una Citroen Pallas che, per cause in corso di accertamento, poco dopo le 12, è andata a urtare violentemente contro lo spartitraffico. A bordo della vettura un nucleo familiare composto da 4 persone. La persona deceduta è il conducente. I tre passeggeri, feriti in modo grave, sono stati estratti dalle lamiere e affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso e ambulanze. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il sito e la vettura, la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale dell’ Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Lo svincolo dell’A2 è rimasto chiuso in direzione Salerno sino al termine delle operazioni di soccorso. (Agi)

LEGGI ANCHE: Due morti a Rosarno in un incidente, ragazza deceduta aveva festeggiato il compleanno

Fidanzati morti a Rosarno: «Ti amo più della mia vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte»