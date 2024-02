Guardia costiera di Vibo in azione per il contrasto alla pesca illegale

Elevate diverse sanzioni per la detenzione di prodotto ittico per 25 chili non tracciato e per il possesso di reti illegali

Continua senza soste l’attività di controllo e prevenzione da parte degli uomini e delle donne della Guardia costiera di Vibo Valentia su tutta la filiera ittica. Nell’ambito delle attività di monitoraggio degli specchi acquei e dei controlli sulla filiera della pesca, il personale della Capitaneria di porto ha in particolare sanzionato un venditore ambulante nel comune di Gizzeria per la detenzione di circa 25 chili di prodotto ittico non tracciato e, quindi, derivante da un’attività di pesca irregolare, contraria alle normative di settore. Il prodotto, una volta constatato da parte del personale sanitario il buono stato di conservazione, è stato devoluto in beneficenza. Nella stessa giornata, nel golfo di Lamezia, i mezzi navali della Guardia costiera hanno poi sanzionato i conduttori di due barche da diporto per detenzione illecita di reti da pesca. Gli attrezzi irregolari sono stati sequestrati ed ai trasgressori è stata irrogata una sanzione amministrativa. Per tutti gli illeciti accertati, oltre ai sequestri, sono state elevate nel complesso plurime sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3500 euro.

