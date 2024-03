Posti letto Covid gonfiati: a giudizio anche ex commissario dell’Asp di Vibo

C’è anche l’ex commissario straordinario dell’Asp di Vibo ed ex commissario dell’Asp di Catanzaro, Giuseppe Giuliano tra i rinviati a giudizio da parte del gup del Tribunale capoluogo di regione. Con lui a giudizio anche Matteo Galletta ex direttore sanitario del Mater Domini e direttore sanitario del Policlinico Umberto I di Roma, l’ex rettore dell’Università Magna Graecia Giovambattista De Sarro e il direttore sanitario del Policlinico Mater Domini Caterina De Filippo. Il processo inizierà il 26 settembre prossimo dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Gli imputati devono rispondere dei reati di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo l’accusa avrebbero comunicato in due circostanze alla Regione Calabria un numero non rispondente al vero di posti letto Covid attivabili in 48 ore in area medica presso il campus universitario di Germaneto e presso il presidio “ex Villa Bianca” di Catanzaro. Avrebbero così tratto in errore sia il dipartimento Salute della Regione Calabria che il Ministero della Salute che sulla base di quei dati assegnava il codice colore e le fasce di rischio alle Regioni in ordine al contenimento della pandemia.

