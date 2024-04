Catanzaro, ospite casa riposo muore investita da proprietaria struttura

Una donna di 97 anni, ricoverata in una casa di riposo in provincia di Catanzaro è morta dopo essere stata investita da un’auto. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna stesse facendo una passeggiata nel giardino interno alla struttura, quando la proprietaria della stessa, facendo retromarcia l’ha colpita. Nonostante i tempestivi soccorsi per la 97enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Attualmente sono in corso le indagini da parte dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia e il sequestro della macchina e richiesto i test di alcol e droga per la conducente dell’auto. La posizione della proprietaria della casa di riposo è ora al vaglio da parte dell’autorità giudiziaria. (Agi)