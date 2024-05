Mileto, lite tra vicini rischia di finire in tragedia: pensionato colpito alla testa, interviene l’elisoccorso

Lite tra vicini degenera e rischia di tramutarsi in tragedia. Il grave episodio è accaduto a Mileto, in via Di Vittorio, in zona Olivarelle, nei pressi del Parco urbano intitolato a Nicholas Green. Ad avere la peggio è stato il pensionato G.C., secondo una prima ricostruzione stramazzato per terra dopo essere stato colpito con un corpo contundente alla testa.

Sul posto, allertati dai vicini, a dare i primi soccorsi e a svolgere i primi rilievi del caso sono intervenuti gli uomini del 118 dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale di Mileto. I sanitari hanno trasportato il pensionato presso il campo sportivo comunale, dove ad attenderli c’era l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito presso l’ospedale di Catanzaro. Alla base del litigio ci sarebbero dei futili motivi dovuti a problematiche inerenti ai giardini confinanti.