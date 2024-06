Mileto, camion della spazzatura va a fuoco durante la raccolta porta a porta

Momenti di paura vissuti, a Mileto, da uno dei dipendenti della ditta di prelievo della spazzatura “Muraca”. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio in pieno centro abitato, in via Lenza della Corte. Si è trattato, nello specifico, di uno degli automezzi dell’azienda andato all’improvviso a fuoco, mentre l’operaio Mario Corigliano stava effettuando il proprio servizio giornaliero di raccolta differenziata “porta a porta”. L’incendio si è propagato dall’interno dell’abitacolo. Accortosi della puzza di bruciato e del fumo che fuorusciva dal camion, ad intervenire per cercare di domare le fiamme – con mezzi di fortuna e secchi d’acqua attinti da abitazioni vicine – è stato lo stesso 60enne dipendente della “Muraca”. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale, guidati dal comandante Renato Parrone, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Quest’ultimi, una volta giunti sul luogo dell’accaduto, hanno provveduto a spegnere definitivamente l’incendio, già in parte domato grazie al primo, provvidenziale intervento dell’operaio della ditta. I danni sono risultati alla fine circoscritti al solo abitacolo del camion. I rilievi del caso avrebbero dato conferma che ad innescare la miccia sarebbe stato un corto circuito.