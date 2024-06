Drammatico incidente a Tropea, auto investe un 12enne in bici: trasportato in elisoccorso a Catanzaro

Via Libertà a Tropea

Drammatico incidente a Tropea attorno alle ore 16:30 di oggi pomeriggio, nei pressi di via Libertà all’incrocio con via Piave. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti un ragazzino di 12 anni F.S. ed il conducente dell’automobile G. C. di circa 50, entrambi di Tropea. Un impatto violento che ha causato al minorenne una vasta lacerazione alla coscia destra per cui è stato necessario l’intervento tempestivo dell’elisoccorso partito da Lamezia Terme, equipaggiato dalla dottoressa A. Piperno, l’infermiere G. Bagnato e dal pilota A. Torcasio.

Nessuna conseguenza invece, pare abbia avuto il conducente dell’auto. Il ragazzo, ora ricoverato presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro e seguito dall’equipe sanitaria del dottor F. Andreacchi, l’infermiere R. Scarcella ed equipe di volo dei comandanti Chiarello e Belfiore, è giunto in condizioni cliniche stabili e con parametri nella norma. Sulle dinamiche dell’incidente ora indagano gli inquirenti che, sentendo anche alcuni testimoni, potranno meglio comprendere se l’autista del veicolo stesse percorrendo quel tratto di strada a forte velocità, se prima dell’impatto abbia avuto modo di frenare, o se il ragazzo sia sbucato all’improvviso in strada senza prima verificare il transito di altri mezzi. Seguono aggiornamenti.