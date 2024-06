Spari contro un cantiere Anas a Vazzano, i sindacati: «Vile gesto. Occorre una vigilanza costante»

Sulla vicenda dei colpi esplosi la scorsa notte contro un cantiere Anas lungo la Trasversale delle Serre, a Vazzano, arrivano le reazioni di Cisal Vibo Valentia, Filca Cisl Calabria e Cisl Magna Grecia.

«Condanniamo il vile gesto compiuto la scorsa notte nel Vibonese – ha fatto sapere il segretario provinciale di Cisal Vibo Valentia Vitaliano Papillo. Siamo sicuri che le Forze dell’ordine e la magistratura riusciranno, in tempi celeri, a individuare esecutori e mandanti di questo attacco criminale contro le imprese impegnate, i lavoratori e le loro famiglie. Nella convinzione che azioni di questo genere portino con sé non solo un danno economico immediato per l’impresa che li patisce ma, anche e soprattutto, un danno sociale».

Dichiarazioni seguite poi da quelle di Fabio Blandino di Filca Cisl: «Ancora una volta è stato preso di mira un cantiere Anas sulla trasversale delle Serre. La Filca Cisl Calabria esprime piena solidarietà all’impresa e ai lavoratori, vittime di un vile attentato di una criminalità che nonostante i controlli delle Forze dell’ordine continua a creare problemi, soprattutto nel settore edilizio. Occorre il massimo impegno e la vigilanza costante per prevenire questi tristi eventi, che potrebbero ritardare – sostiene Blandino – il completamento della trasversale e creare tensione e pericolo per l’incolumità degli addetti ai lavori. Come sindacato ribadiamo il nostro impegno sul fronte della legalità e manteniamo la massima allerta, sicuri che lo Stato e le sue articolazioni si adopereranno per un ulteriore, incisivo, controllo del territorio, assicurando alla giustizia gli autori di questi inqualificabili episodi di criminalità».

In fine, le sigle Cisl Magna Grecia e Filca:«Abbiamo appreso con grande preoccupazione e sconcerto del grave atto intimidatorio. Auspichiamo che magistratura e Forze dell’ordine facciano al più presto piena luce su questo inquietante episodio, che colpisce non solo le imprese impegnate nel cantiere e la serenità dei lavoratori, ma rappresenta simbolicamente un attacco allo sviluppo infrastrutturale del territorio, che qualcuno tenta ancora di soffocare sotto una cappa di paura e insicurezza». È quanto affermano il segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Daniele Gualtieri ed il segretario della Filca Cisl Calabria Christian Demasi. «Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori coinvolti e alle loro famiglie – proseguono – e il nostro sostegno a tutti coloro che lavorano perché la Calabria prosegua sulla strada della legalità e dello sviluppo, rigettando con forza le manifestazioni di violenza e arroganza criminale. Auspichiamo che a breve si possa lavorare all’organizzazione di una apposita riunione in Prefettura, con le istituzioni e le parti sociali, per tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza nella realizzazione di queste importanti opere pubbliche e rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali».