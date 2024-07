Punture e ponfi rossi, è allarme tra i bagnanti di Bivona e del Pennello che danno la colpa alle “pulci di mare”

In realtà non è chiaro se si tratti dei minuscoli crostacei parassiti dei pesci o di insetti. Ma sono in molti a postare le foto degli effetti della loro puntura sui social, tra rimedi fai da te e critiche per la scarsa pulizia degli arenili

Piccoli insetti o parassiti dei pesci. Non è ben chiaro di cosa si tratti ma quel che è certo è che più persone sono state “vittime” delle loro punture, che lasciano sulla pelle segni ben evidenti. Succede sulle spiagge di Vibo e più precisamente in quelle di Bivona e del Pennello, secondo la denuncia di alcuni bagnanti che sui social hanno diffuso le foto che mostrano gli effetti dei “morsi” sulla pelle. «Aiuto, chi ci può dire che cos’è – chiede un utente su un gruppo Facebook cittadino -. In spiaggia ultimamente ci hanno “punto” piccoli insetti che fanno venire delle bolle giganti», spiega aggiungendo di trovare sollievo solo con pomate al cortisone e riferendo di essersi recato persino in Pronto soccorso per capirne di più. Il post ha subito fatto partire il tam tam: diversi utenti hanno riportato analoghe esperienze, i più danno la colpa alle pulci di mare e qualcuno punta il dito contro l’amministrazione comunale per la scarsa pulizia delle spiagge.

«Capitato a me di recente – racconta una turista -, da punto rosso è diventato una vescica, non so che cosa mi ha punto. Mi trovo in spiaggia a Bivona, se si tratta di poca igiene in spiaggia che l’amministrazione si dia da fare per pulire le spiagge. Vergogna, mettere a rischio la popolazione e i turisti come me». Su che tipo di animaletto sia responsabile di punture e ponfi non vi è ancora alcuna certezza: alcuni sottolineano che dalle foto non sembra si tratti affatto di pulci di mare, minuscoli crostacei parassiti dei pesci. Mentre altri sostengono si possa trattare di pidocchi.