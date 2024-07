Elicottero antincendio si ribalta all’aeroporto di Reggio Calabria e i rotori si frantumano sulla pista, poi il rogo: salvi i piloti -VIDEO

Pauroso incidente in fase di decollo. Il mezzo ha preso immediatamente fuoco ma senza gravi conseguenze per i due a bordo che sono stati tratti in salvo

Un drammatico incidente si è verificato poco fa all’aeroporto di Reggio Calabria. Un elicottero del servizio antincendio si è piegato sul fianco mentre era in moto e le pale si sono frantumate sulla pista, con il mezzo che ha preso immediatamente fuoco. Fortunatamente non ci sono vittime ma soltanto due feriti, i piloti, in condizioni non gravi. Secondo una prima ricostruzione, mentre il mezzo era in fase di decollo, si è verificato un guasto meccanico con un ritorno di fiamma che ha allertato i piloti. L’elicottero si è ribaltato e i rotori che in quel momento giravano vorticosamente hanno sbattuto sull’asfalto.

L’elicottero che si è schiantato sulla pista di Reggio calabria

Immediato l’intervento dei mezzi antiincendio che hanno estinto le fiamme. La sala operativa 118 di Catanzaro ha inviato due ambulanze da Reggio. I soccorritori hanno estratto i piloti e li hanno trasportati d’urgenza al Gom di Reggio, dove sono stati immediatamente presi in carico per le cure necessarie ma le loro condizioni sono buone. In supporto all’operazione di soccorso, è stato dispiegato anche l’elisoccorso di Locri.