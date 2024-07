Terremoto nel Vibonese con epicentro a Dasà, forte scossa di magnitudo 3.5: paura in tutta la provincia

Il sisma è stato avvertito in tutto il territorio provinciale, principalmente nell’entroterra, ma anche sulla costa. Non si registrano danni al momento

Terremoto in provincia di Vibo Valentia. Una scossa con epicentro a 4 km da Dasà e magnitudo 3.5 è stata registrata alle 19.04 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 18 km. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutto il territorio provinciale, principalmente nell’entroterra, ma anche sulla costa. Paura anche al Comune di Vibo dove è in corso il Consiglio comunale. Non si registrano al momento danni.