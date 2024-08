Vibo Marina, il catamarano Gabriele M in porto per effettuare le prove di ormeggio

Il “Gabriele M” è un catamarano Hsc facente parte della flotta Liberty Lines che effettua i collegamenti tra il porto di Vibo Marina, le Isole Eolie e la Sicilia. L’imbarcazione raggiunge una velocità di 32 nodi e può trasportare fino a 273 passeggeri, i quali possono contare su vari comfort interni tra cui poltroncine reclinabili, piano bar, televisione, aria condizionata e stabilizzazione elettronica. L’imbarcazione ha una lunghezza di 41 metri e una larghezza di circa 10 metri. Il Gabriele M ha effettuato una prova d’ormeggio alla banchina “Fiume”, che era stata resa idonea all’accostamento degli aliscafi anche grazie ai lavori effettuati, in maniera gratuita nella stagione trascorsa, da Marina Carmelo con lo scopo di renderla praticabile dal punto di vista tecnico. Si tratta di un mezzo più confortevole rispetto agli aliscafi in quanto può offrire saloni più ampi ed ariosi e possibilità di trasportare un maggior numero di passeggeri.

Il catamarano Gabriele M

La previsione della compagnia di navigazione è quella di adibire il catamarano in affiancamento all’aliscafo oppure quella di effettuare corse aggiuntive del servizio pubblico, promosso dalla Regione Sicilia, rispetto a quelle esistenti del giovedì e della domenica. Nel contempo continuano i collegamenti giornalieri con i moderni vaporetti delle società “Comerci” e “Savadori”, che effettuano minicrociere ma anche trasporto di andata/ritorno verso le Isole Eolie. La banchina “Fiume”, posizionata in pieno centro cittadino, si conferma come la scelta giusta per arrivi e partenze verso le Sette Sorelle. Da segnalare, infine, il progetto di riqualificazione ed abbellimento, con previsione anche di una piccola stazione marittima, che sta per essere portato avanti dall’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio.