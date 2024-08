Ricucita la lingua al 35enne vittima del brutale pestaggio nella Locride dove era stato aggredito da due uomini incappucciati

Il giovane era stato ricoverato in prognosi riservata a causa di diverse fratture, un trauma cranico e l’orrenda mutilazione inferta con un coltello

È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il pizzaiolo 35enne che alcune notti fa è stato aggredito da due sconosciuti incappucciati in una zona periferica e poco popolata situata tra i Comuni di Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica. All’uomo, pestato brutalmente, era stato tagliato anche un pezzo di lingua.

La vittima aveva riportato diverse fratture e un trauma cranico ed era stata ricoverata in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Ora bisognerà attendere per comprendere se l’intervento per la ricostruzione della lingua sia andato a buon fine, ma è comunque fuori pericolo. Intanto gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione e stanno indagando sui motivi del brutale pestaggio.