Briatico: 898 utenti morosi per il canone idrico, il Comune emana gli avvisi per recuperare circa 420mila euro

Il Comune di Briatico ha approvato la lista dei morosi relativi al pagamento del canone idrico per gli anni 2020 e 2021. Si tratta di ben 898 utenti che complessivamente devono all’ente un importo pari a 419.673,94 euro. L’amministrazione comunale ha dunque deciso di agire con fermezza, inviando solleciti di pagamento a tutti i debitori stabilendo he la riscossione avvenga «in un’unica rata il cui importo dovrà essere pagato dai contribuenti nei termini e secondo le modalità indicate nei predetti solleciti. Nel caso in cui gli utenti interessati non provvederanno a saldare il debito entro i termini loro indicati – hanno fatto sapere dal Comune -, l’ente procederà al recupero coattivo del credito con l’applicazione di sanzioni e interessi».

La decisione è stata presa in seguito ad un’attenta analisi dei dati forniti dalla società Gestitalia srl, incaricata dal Comune della gestione del servizio di fatturazione idrica. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di «garantire l’equità nel pagamento del servizio idrico e di tutelare gli interessi della collettività».