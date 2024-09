Tragica apertura della caccia in Calabria: morto un 55enne a Caulonia

di Ilario Balì



Tragica apertura della stagione venatoria in Calabria. Un incidente si è infatti verificato ieri, nel primo giorno di caccia, a Caulonia, a poca distanza dal confine con la provincia vibonese. Un uomo di 55 anni, B. C. le due iniziali, è stato trovato morto. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato ucciso da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile.

Dalle prime informazioni l’incidente è avvenuto in località Campoli. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.