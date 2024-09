La 19enne Matilde Lo Giacco vince il contest Balla Calabria nella sua Vibo Marina: «Felice e sorpresa, la danza è la mia passione» -Video

Si è aggiudicata il primo posto della quarta edizione della kermesse social promossa dal Network LaC nei luoghi più belli e iconici della regione. Per lei in premio una vacanza: «Ai miei coetanei dico di essere fieri della propria terra»

di Stella Santoro

«Sono felice, soddisfatta e sorpresa». Assapora il momento della vittoria Matilde Lo Giacco, 19 anni, di Vibo Marina, che si è aggiudicata il contest di LaC, Balla Calabria, che ha coinvolto centinaia di lettori e telespettatori che per tutta l’estate hanno inviato (e votato) video con le proprie performance di danza da tutte le principali e più suggestive località della regione. Matilde, con 871 voti, si è aggiudicata il primo posto per la sua esibizione eseguita al porto di Vibo Marina.

Giunge così al termine la quarta edizione di una kermesse social, nata per valorizzare e promuovere le meraviglie della Calabria e, al contempo, offrire agli utenti del Network LaC la possibilità di mettersi in mostra contribuendo con la propria interpretazione a veicolare l’immagine di una regione giovane, dinamica e bellissima.

Il contest Balla Calabria

L’edizione 2024 si è caratterizzata per un obiettivo ambizioso: un tour attraverso cinque splendide località calabresi, ognuna situata in una provincia diversa. Le tappe di questo viaggio all’insegna della danza sono state Montepaone, Tropea, Scilla, Amantea e Le Castella, cinque gioielli della nostra terra che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

La voce di Matilde è ancora carica di stupore e gioia quando le abbiamo annunciato la vittoria, in vista della premiazione ufficiale che si terrà nei prossimi giorni. «La mia passione è la danza classica e amo realizzare video nei quali mi esibisco – racconta -. Studio questa disciplina da sette anni e mi piace promuoverla in varie forme e contesti». Per Matilde la danza è «bellezza, eleganza, arte». «Credo fermamente che sia importante diffondere cultura nel territorio – continua – e la Calabria è un luogo che merita di essere valorizzato al massimo per la sua incredibile bellezza».

Con riguardo a Balla Calabria, la 19enne di Vibo Marina non nasconde il suo entusiasmo: «Una straordinaria iniziativa. La Calabria ha tanto da offrire e questo contest è un modo fantastico per promuovere la regione, facendola apparire ancora più attraente attraverso l’arte della danza». Nel suo futuro immediato c’è l’università, «ma – dice – continuerò a coltivare la mia passione per il ballo, seguendo lezioni e corsi, e producendo altri video come quello realizzato per il contest».

Infine, un messaggio ai suoi coetanei: «I giovani devono essere fieri e orgogliosi del proprio territorio, che è bellissimo. Rimanendo in Calabria possiamo valorizzare la nostra terra, concentrandoci sulle sue tante qualità positive».

Secondo posto e due medaglie di bronzo

Oltre a Matilde Lo Giacco, che si è classificata al primo posto aggiudicandosi la vacanza messa in palio da LaC, sul secondo gradino del podio di Balla Calabria saliranno Carmelo Di Renzo e Chiara Bononata, il cui video è stato il più visto su Instagram, raggiungendo quasi 16mila visualizzazioni, mentre terzi a pari merito sono risultati Antonino De Moro e Domenico Agostino, che hanno conquistato la giuria per la qualità e l’intensità artistica delle loro esibizioni eseguite a Palmi e Gerace, in provincia di Reggio Calabria.

L’edizione 2024 di Balla Calabria si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo, confermandosi come un evento capace di unire arte, cultura e promozione del territorio in un’unica, emozionante esperienza. Non resta che rimanere sintonizzati sui canali del Network LaC per scoprire dove trascorrerà la sua vacanza Matilde e per assistere alla consegna degli altri premi ai vincitori di questa edizione.