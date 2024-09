Incidente sul lavoro a Mileto: titolare di un’azienda vinicola travolto da una pedana, elisoccorso in azione – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un incidente sul lavoro si è verificato stamani nel Vibonese. Il titolare di un’azienda vinicola sita a Paravati, frazione di Mileto, è stato travolto da una pedana di vini. Dai primi accertamenti, non sarebbe stato colpito in pieno. Attivata immediatamente la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto di una ambulanza e di un elisoccorso. Le condizioni, da quanto si apprende, sono critiche ma non verserebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri e i vigili urbani. L’uomo, vigile al momento dell’arrivo dei sanitari, è stato trasferito all’ospedale di Lamezia Terme.