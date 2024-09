Calabria protagonista a Forlì: nasce l’associazione Insieme per un Respiro per le malattie pneumatologiche rare

La Calabria ha fatto sentire la sua voce a Forlì, diventata negli ultimi sei anni la capitale del respiro grazie all’evento Sharing Breath 2024. Qui è stata presentata la neocostituita associazione “Insieme per un Respiro Aps”, un’iniziativa che nasce per offrire aiuto e sostegno a chi vive quotidianamente la battaglia contro patologie respiratorie rare. Presieduta da Valeria Cioffi, avvocato vibonese di adozione, l’associazione raccoglie le esperienze di cura e sofferenza di malati di patologie respiratorie, trapiantati di polmone e dei loro caregiver. Il suo scopo è trasmettere un messaggio di speranza e supporto concreto ai cittadini calabresi e lucani, spesso colpiti da situazioni di isolamento e difficoltà.

Durante il convegno di Forlì, che si è svolto il 13 e 14 settembre, illustri relatori del mondo della pneumologia e della chirurgia toracica hanno evidenziato l’importanza di consolidare connessioni tra le diverse realtà associative. “Insieme per un Respiro Aps” ha avuto l’opportunità di esporre le proprie finalità e condividere esperienze con associazioni nazionali come Fimarp, Ammp e la Consulta di pneumologia, ricevendo così indicazioni e linee guida utili per intervenire efficacemente su problematiche locali. Tra i temi trattati, è emersa un’importante necessità: il sostegno psicologico alle famiglie colpite da malattie progressive e devastanti. Il riconoscimento che la sofferenza non colpisce solo il malato, ma si estende a tutto il nucleo familiare, ha spinto l’associazione a sensibilizzare medici e autorità locali su questa importante tematica.

Un obiettivo ambizioso è quello di avviare la creazione di ambulatori di riferimento per patologie croniche, riducendo così la necessità di migrazioni da un centro all’altro, spesso da persone in ossigenoterapia, oltre a limitare il dispendio di energie fisiche ed economiche. Il 25 ottobre, Insieme per un respiro Aps presenterà ufficialmente le sue attività ai responsabili dei centri di pneumologia calabresi, alle associazioni locali e alle autorità regionali al Santuario di San Francesco in Paola. L’associazione non si fermerà qui. Ha in fatti in programma di organizzare eventi in tutte le province per promuovere la ricerca, l’empatia e la cultura della donazione di organi, temi fondamentali che possono cambiare la vita di chi vive nell’ombra delle malattie respiratorie.