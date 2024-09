Busta con tre proiettili a un dirigente sanitario di Vibo, Occhiuto: «Lo Stato stia vicino a Bava, all’Asp e ai cittadini»

Il governatore delle Calabria: «Le istituzioni hanno il dovere, in questo delicato momento, di non abbassare la guardia e condannare con fermezza tali azioni»

«Piena solidarietà a Raffaele Bava, direttore del Distretto sanitario vibonese, vittima di una vile intimidazione». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito a quanto accaduto al dirigente vibonese al quale è stata recapitata una busta con 3 proiettili.

«Episodi di violenza e minacce nei confronti del personale sanitario stanno diventando sempre più una grave emergenza in tutto il Paese – prosegue il governatore -. Le istituzioni hanno il dovere, in questo delicato momento, di non abbassare la guardia, condannare con fermezza tali azioni e trovare le adeguate soluzioni a un fenomeno così inquietante. Ringrazio il generale Antonio Battistini che alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha fatto e sta facendo un grande lavoro».

«Il mio auspicio è che lo Stato intervenga con più decisione e che faccia sentire la sua vicinanza all’Asp e ai cittadini vibonesi», ha concluso Occhiuto.