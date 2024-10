Vasta operazione anti ‘ndrangheta nel Crotonese, arrestati anche un sindaco e un assessore

C’è anche il sindaco di Casabona, Francesco Seminario, 54 anni, e un assessore della sua giunta, Anselmo De Giacomo, 40 anni, fra le dieci persone arrestate all’alba di questa mattina nell’ambito di una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone e coordinata dalla Dda di Catanzaro tra i Comuni di Strongoli, Scandale e Casabona. Per otto di loro il gip di Catanzaro ha disposto la misura cautelare in carcere, per gli altri due quella dei domiciliari. Casabona è Comune già sciolto per mafia a novembre 2018 in seguito all’operazione Stige. Per Seminario e De Giacomo l’accusa è di scambio elettorale politico mafioso. Per il primo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre De Giacomo è finito ai domiciliari.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso.

I particolari dell’operazione, in merito alla quale i carabinieri al momento non hanno fornito i dettagli, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle 11, a Catanzaro, nella sede della Dda.