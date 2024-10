Passaggio di testimone alla Cgil Calabria: il neo segretario Gianfranco Trotta succede ad Angelo Sposato

Il nuovo segretario della Cgil Calabria è Gianfranco Trotta, eletto con l’85,1% di voti nell’assemblea generale in corso a Lamezia Terme. Il cambio di testimone arriva dopo otto anni di guida da parte del sindacalista Angelo Sposato, che ora andrà a ricoprire un incarico nazionale. Trotta, già segretario organizzativo Cgil Calabria, originario cosentino di 61 anni e dipendente dell’UniCal, ha ricoperto diversi incarichi all’interno dell’organizzazione tra i quali quello di coordinatore regionale Nidil e segretario regionale Snur Cgil (sindacato Nazionale università e ricerca). Tre saranno le prime visite che il neo segretario Trotta ha già messo in agenda per questo avvio di mandato: «A Roccella, per il dramma dei migranti denunciato da Report; nel campo di concentramento calabrese di Tarsia e all’Hitachi di Reggio Calabria come simbolo dello sviluppo industriale possibile per questa regione».

Il nuovo mandato di Trotta si apre anche con l’intenzione di indire una manifestazione regionale che porti in piazza i temi più caldi della nostra società quali sanità, lavoro, autonomia differenziata e ponte sullo Stretto sui quali la stessa Cgil Calabria nel tempo ha avviato vertenze, confronti e rivendicazioni sulle quali sono però venuti a mancare riscontri nonostante i numerosi documenti congressuali e confederali.

«Avere risposte – ha dichiarato Trotta – è importante per le lavoratrici ed i lavoratori calabresi, per i disoccupati per i precari per i pensionati, credo che siano maturi i tempi per l'avvio di una mobilitazione regionale utilizzando tutti gli strumenti previsti, non escludendo lo sciopero generale della Calabria, contro le mancate attenzioni del governo nazionale verso il Mezzogiorno e la Calabria. Avvieremo il confronto con le altre organizzazioni sindacali, con i movimenti e le associazioni. Nelle prossime settimane mi vedrò con Cisl e Uil e convocheremo di nuovo l'assemblea generale per la definizione della piattaforma».