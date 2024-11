Vibo, il questore Ruperti presenta il nuovo dirigente della Divisione anticrimine: si insedia Domenico Lanzaro – VIDEO

Originario di Cosenza, dopo la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha frequentato il Corso biennale di formazione per commissari della Polizia di Stato

Questa mattina il questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha presentato il nuovo dirigente della Divisione anticrimine della Questura, il vice questore Domenico Lanzaro.

Originario di Cosenza, dopo la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha frequentato il Corso biennale di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, ove ha conseguito il Master in Scienze sulla Sicurezza.

Nominato commissario, ha ricoperto l’incarico di dirigente del settore Polizia di Frontiera e Commissariato di Polizia di Domodossola. Successivamente è stato dirigente del Reparto Prevenzione Crimine di Rosarno, a cui ha fatto seguito la dirigenza del Reparto Prevenzione Crimine di Rende.

Nominato dirigente del Commissariato di P.S. di Paola, è stato inoltre dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Cosenza, e dirigente del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, distinguendosi sia per le attività di Polizia giudiziaria, nonché per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico.

Al nuovo dirigente vanno i migliori auguri di buon lavoro del Questore, dei colleghi funzionari e di tutto il personale della Polizia di Stato della Provincia di Vibo Valentia.