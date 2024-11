Due avvocati vibonesi indagati per circonvenzione d’incapace: i carabinieri sequestrano 35mila euro e gioielli

Si sarebbero fatti procurare denaro e monili in oro approfittando della vulnerabilità di una cliente. Nell'inchiesta coinvolte anche altre tre persone

Circa 35mila euro e oggetti preziosi per 3mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Vibo, insieme a quelli delle Stazioni di Vibo Valentia e Filandari, a due avvocati del luogo. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dall’Ufficio Gip del Tribunale di Vibo Valentia.

I due avvocati sono ritenuti responsabili di aver approfittato della vulnerabilità di una cliente, inducendola a procurar loro ingenti somme di denaro, monili di ingente valore, prodotti informatici, alcolici e finanche a disinvestire alcuni asset finanziari.

La misura, che scaturisce da una complessa e articolata attività d’indagine diretta dal procuratore della Camillo Falvo e dal pm titolare delle indagini, ha avuto origine da una denuncia presentata da una parte offesa. I due legali, per i quali vige ancora il principio di non colpevolezza, sono accusati di circonvenzione di persone incapaci aggravata. Altre tre persone sono indagate per aver contribuito al presunto disegno criminoso.