Torna a Ricadi l’ottava edizione del presepe vivente e il villaggio di Babbo Natale

A supportare quest'anno l'Associazione giovanile ricadese anche la Pro Loco per far immergere i tanti visitatori nell'atmosfera della Natività

Ricadi si prepara a vivere un Natale magico e ricco di emozioni. Confermata l’ottava edizione del tradizionale presepe vivente, evento ormai consolidato e atteso con trepidazione da tutta la comunità e dai numerosi visitatori. Anche quest’anno, i ragazzi dell’Associazione giovanile ricadese (Agr) riporteranno nelle suggestive vie del paese l’atmosfera raccolta della Natività, unendo la magia del mondo mediorientale alla rappresentazione degli antichi mestieri locali, un connubio vincente che ha reso questo appuntamento l’evento natalizio per eccellenza del Comune.

Uno degli allestimenti dello scorso anno

«Ma quest’anno – ha fatto sapere Sergio Mobrici dell’Agr – il Presepe vivente sarà solo l’inizio di una grande festa. Grazie ad un ambizioso progetto della Pro Loco di Ricadi, il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, si trasformerà in una giornata di celebrazione e divertimento per tutta la famiglia. L’evento, che prenderà il via nel pomeriggio e si protrarrà fino a tarda sera, coinvolgerà l’intero paese in un’atmosfera di festa e condivisione». Oltre al suggestivo Presepe vivente, «sarà allestito un incantevole Villaggio di Babbo Natale, pronto ad accogliere grandi e piccini con giochi, animazione e la magia tipica del periodo natalizio. La giornata culminerà poi con una serata musicale, un’occasione per tutti di condividere momenti di allegria e convivialità».

Questa edizione, ha poi sottolineato Mobrici, «rappresenta un importante passo in avanti, grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione giovanile ricadese e la Pro Loco, una sinergia che promette di rendere la festività di Santo Stefano a Ricadi ancora più speciale. Un’occasione per vivere appieno lo spirito natalizio, immergendosi nella spiritualità della Natività, nel calore della comunità e nel divertimento di una festa coinvolgente e memorabile».