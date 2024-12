Tropea si prepara a un Natale senza auto: pedonalizzazione del centro e Ztl. Ecco dove e fino a quando sarà valida la nuova ordinanza

Il Comune di Tropea si prepara ad accogliere le festività natalizie con un Piano di limitazioni al traffico nel centro storico, redatto di concerto con il comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia. Il cuore della città, compreso tra piazza Villetta Cannone, via Indipendenza, Corso Vittorio Emanuele e via Toraldo, sarà pedonalizzato nei giorni prefestivi e festivi, nonché nelle fasce orarie serali e notturne indicate nell’ordinanza emessa dai commissari straordinari di palazzo Sant’Anna. Le restrizioni decise saranno in vigore a partire dal 7 dicembre 2024 e si protrarranno fino al 6 gennaio 2025. La commissione straordinaria, nel documento emanato ha disposto la «sospensione di tutte le autorizzazioni al transito veicolare precedentemente rilasciate, comprese quelle per residenti, proprietari di immobili, operatori economici e titolari di attività commerciali».

La decisione è stata presa «in considerazione dell’elevato numero di visitatori attesi in città durante le festività, che comporterà un aumento esponenziale del traffico veicolare». L’ordinanza si basa sul Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali della Città di Tropea, approvato dal Consiglio comunale nel 2019 e successivamente modificato. «Eventuali deroghe – è stato puntualizzato nell’ordinanza – saranno concesse dalla Polizia municipale solo in situazioni di comprovata necessità e sotto il diretto controllo degli Agenti preposti. Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli di soccorso pubblico e gli utenti con disabilità muniti di contrassegno speciale. L’inosservanza delle disposizioni sarà sanzionata tramite i sistemi elettronici di controllo degli accessi in area Ztl».

Ecco i giorni e gli orari in cui sarà attiva l’area pedonale nel centro storico di Tropea: