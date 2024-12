Vibo, mazzette in cambio di indennità di malattia false: i NOMI dell’inchiesta che coinvolge medici e funzionari pubblici

In tre sono stati sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per dodici mesi. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Vibo e portata avanti dalla Guardia di finanza

Un’associazione per delinquere composta da 16 persone di cui 5 appartenenti alla pubblica amministrazione (funzionari, medici, e paramedici) che, dal 2014 al 2020 si sarebbero associati al fine di commettere una serie di reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione in danno della collettività consentendo a 7 persone di percepire indennità pubbliche non spettanti. È quanto ipotizza l’indagine portata avanti dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia, che stamattina ha eseguito tre misure cautelari. In particolare un medico e due funzionari di un ente pubblico sono stati raggiunti da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e conseguente interdizione delle attività per la durata di 12 mesi. Notificate inoltre altre informazioni di garanzia e sul diritto di difesa. Sono 16 in tutto gli indagati.

Di seguito i nomi delle persone coinvolte nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia.