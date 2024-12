Babbo Natale fa visita ai bambini dei detenuti nella Casa circondariale di Vibo Valentia

Ieri il Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia ha fatto visita con Babbo Natale alla Casa circondariale di Vibo per accogliere ai colloqui i figli minori dei detenuti, con regali consegnati dal “nonno” più famoso. «Grazie allo storico Paolo Cusa, emblema del Natale vibonese – ha fatto sapere l’Ordine con un comunicato stampa – ai bimbi presenti sono stati consegnati dei regali in cambio di sorrisi e meraviglia per i più piccoli e non solo». L’iniziativa è stata «fortemente apprezzata dai grandi e dalla Polizia penitenziaria che si ringrazia, unitamente alla direttrice della Casa circondariale, Angela Marcello, come sempre disponibile ad offrire opportunità alla struttura».

«I figli delle persone detenute – ha affermato la presidente Comitato pari opportunità, Giusi Fanelli – hanno gli stessi diritti degli altri bambini. Tra questi diritti il principale è mantenere il legame affettivo con il genitore anche attraverso incontri e contatti regolari, tranne nei casi in cui ciò non sia in contrasto con il superiore interesse del minore. Ed è per questa ragione che il Comitato ha voluto creare un’atmosfera di speranza e magia che solo il Natale riesce ad offrire, perché se da un lato il diritto alla genitorialità non può essere negato al contempo non può sfuggire il diritto all’infanzia».

«Abbiamo distribuito insieme alle altre componenti del Comitato Rosalba Polistena e Valeria Cortese 100 regali in poco tempo – prosegue Fanelli -. Un grazie alle aziende protagoniste di questo presente dalla Dolciaria Monardo, alla Silagum caramelle gommose alla libreria Book Shop, insieme per un fine che ha riempito il cuore di tutti. Un grazie non da ultimo al Consiglio dell’Ordine avvocati di Vibo Valentia, in persona del presidente Francesco De Luca che ha apprezzato e condiviso l’iniziativa».