Caos treni in Calabria, cancellazioni e ritardi fino a 6 ore: a Vibo-Pizzo viaggiatori costretti a desistere – VIDEO

Treni cancellati o limitati, alcuni attualmente fermi e ritardi che per due treni notturni sono arrivati a superare i 350 minuti, cioè quasi 6 ore. Sono le conseguenze dei danni da maltempo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola- Salerno: dalle ore 7:40 la circolazione è stata sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, mentre dalle 9:30 resta sospesa tra San Lucido e Paola.

In particolare, su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei treni. È in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e dei vigili del fuoco. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale.

Forti disagi per i passeggeri

Ripercussioni e pesanti ritardi su tutta la linea tirrenica, compresa quella vibonese.

«Siamo costretti a tornare a casa, raggiungere Roma è impossibile», dice sconsolato un signore in stazione per accompagnare la figlia che sarebbe dovuta partire questa mattina con destinazione Roma Termini. «Il suo treno è stato cancellato – continua -. Non ci resta che caricare nuovamente i bagagli in auto e tornare a Vibo».

I treni Alta velocità e Intercity coinvolti

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito da Trenitalia nella sezione Infomobilità del suo sito (alle ore 11:30), questa la situazione:

Treni Alta Velocità e Intercity cancellati o limitati:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (5:52) – Venezia Santa Lucia (15:32): cancellato tra Longobardi e Roma Termini

• FR 8509 Sibari (6:24) – Bolzano (15:48): termina la corsa a Verona Porta Nuova

• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:30) – Torino Porta Nuova (18:00): termina la corsa a Lamezia Terme Centrale

• FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:52): termina la corsa a Battipaglia

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02): termina la corsa a Napoli Centrale

• FR 9642 Reggio Calabria Centrale (8:53) – Torino Porta Nuova (19:10): origine da Roma Termini

• FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:28): cancellato

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (9:52) – Torino Porta Nuova (21:00): origine da Napoli Centrale

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24): termina la corsa a Napoli Centrale

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:29): termina la corsa a Roma Termini

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (22:02): termina la corsa a Roma Termini

• FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:46) – Roma Termini (19:15): cancellato

• FA 8332 Reggio Calabria Centrale (15:11) – Roma Termini (20:25): origine da Battipaglia

• FR 8529 Bolzano (17:10) – Roma Termini (22:15): origine da Verona Porta Nuova

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Roma Termini (13:34): termina la corsa ad Amantea

• IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34): termina la corsa a Siracusa

• IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:02): termina la corsa a Salerno

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34): cancellato tra Rosarno e Salerno

• IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55): termina la corsa a Napoli Centrale

• IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:05) – Roma Termini (17:34): cancellato

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:20): cancellato

• IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:22): cancellato

• IC 721 Messina Centrale (15:50) – Siracusa (18:28) sezione dell’IC 723: cancellato

• ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Calabria Centrale (8:45) del 13 gennaio: termina la corsa a Paola

• ICN 1955 Roma Termini (19:48) – Siracusa (9:01) del 13 gennaio: termina la corsa a Paola

• ICN 1959 Roma Termini (23:49) – Siracusa (12:29) del 13 gennaio: termina la corsa a Paola

• ICN 1957 Messina Centrale (5:55) – Palermo Centrale (9:22) sezione dell’ICN 1955: cancellato

• ICN 1961 Messina Centrale (9:20) – Palermo Centrale (12:31) sezione dell’ICN 1959: cancellato

Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 100 minuti:

• ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (16:25) del 13 gennaio

• ICN 1960 Siracusa (21:45) – Milano Centrale (10:34) del 13 gennaio

Treni Intercity Notte direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 350 minuti:

• ICN 1974 Siracusa (17:46) – Roma Termini (6:05) del 13 gennaio

• ICN 862 Reggio Calabria Centrale (20:58) – Torino Porta Nuova (14:40) del 13 gennaio

Nelle stazioni di Lamezia Terme Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.