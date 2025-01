Due intimidazioni in poche ore a un imprenditore crotonese: in passato aveva subito un attentato nel Vibonese

Solidarietà è stata espressa dal presidente della Camera di commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, al presidente di Ance Crotone, Giuseppe Sammarco, vittima di due intimidazioni nel giro di poche ore. Ignori hanno infatti dapprima danneggiato un furgone della sua ditta impegnata nei lavori sulla statale 106 a Soverato e poi gli hanno dato alle fiamme una pala meccanica con cui erano in corso invece degli interventi sul lungomare di Cirò Marina. In passato il costruttore aveva subito altri danneggiamenti e intimidazioni, il più recente nel 2023 quando un altro mezzo di cantiere della sua impresa venne dato alle fiamme a Mileto.

«Desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutto l’ente camerale al presidente di Ance Crotone, Giuseppe Sammarco, per le deprecabili azioni di cui è rimasto vittima – scrive in una nota Falbo -. Siamo convinti che simili atti di violenza non piegheranno la volontà e la determinazione di imprenditori impegnati a fare impresa in Calabria onestamente, pur tra tante difficoltà. È necessario non arretrare di un millimetro dinnanzi all’arroganza di chi pensa di potersi imporre con la violenza. Al presidente di Ance Crotone, ai suoi familiari e a tutti i dipendenti dell’azienda esprimiamo solidarietà e sostegno incondizionato».