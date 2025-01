Ospedale di Vibo verso la chiusura, il sindaco Romeo in diretta su LaC Tv a Dentro la notizia: rivedi la puntata su LaC Play

A Vibo Valentia cresce lo sconforto per i recenti eventi che hanno coinvolto il sistema sanitario locale. L’esigenza di ristrutturare il vecchio “Jazzolino”, con l’ipotesi di trasferire servizi e pazienti negli ospedali da campo o nel presidio di Tropea, sta sollevando un vespaio di polemiche che non risparmia il comparto privato: dipendenti e dirigenti del centro clinico “Don Mottola” di Drapia proseguono infatti nel presidio permanente davanti ai cancelli dell’Asp per rivendicare contratti e accreditamenti promessi da tempo mentre, sullo sfondo, non si placa lo scontro istituzionale tra i sindaci del territorio dopo la composizione del Comitato ristretto di gestione della Conferenza dei sindaci che ha “premiato” i primi cittadini vicino o aderenti allo schieramento del centrodestra.

Saranno questi i temi principali della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. In collegamento dallo studio centrale di Vibo Valentia il direttore del Vibonese Enrico De Girolamo insieme al sindaco del capoluogo Enzo Romeo.

