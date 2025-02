Emergenza acqua a Vibo, slitta a sabato 22 febbraio l’assemblea pubblica promossa dai cittadini

Si terrà sabato 22 febbraio, alle ore 17:30, l’assemblea pubblica sull’acqua promossa a Vibo Valentia da un gruppo di cittadini in prima linea per il diritto a fruire del prezioso liquido, dopo le tante criticità registrate in città anche nelle ultime settimane. L’incontro, inizialmente previsto per sabato 15 e in programma al Centro di aggregazione sociale in via Enrico Gagliardi, è stato spostato di una settimana a causa di una fuoriuscita di fogna che ha reso impraticabili i locali.

Dopo gli interventi necessari a ripristinare gli stessi, l’assemblea si potrà così tenere giorno 22. Tanti i temi che saranno affrontati, a partire dagli enormi disagi vissuti dai cittadini vibonesi tra rubinetti a secco, analisi che evidenziano la presenza di batteri coliformi ed escherichia coli, e acqua che in alcuni casi continua ad arrivare nelle case di colore marrone. L’appuntamento dunque, per chiunque voglia partecipare, è per sabato 22 febbraio al Centro di aggregazione sociale di Vibo Valentia.